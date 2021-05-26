Предприниматели предложили Собянину создать антиковидные зоны в ресторанах

Столичные предприниматели предложили Сергею Собянину создать в ресторанах свободные от COVID-19 зоны для вакцинированных от коронавируса гостей.

"Сделайте свободную зону от COVID-19 у себя в ресторане, где люди с прививками находятся, еще что-нибудь придумайте, но это не мы должны делать, а вы", – заявил мэр.

Он отметил, что когда Москва потеряла за год половину туристов, в основном иностранцев, это стало серьезной проблемой для сферы услуг, торговли, общепита.

"У нас добровольная прививка. Чтобы в дальнейшем не было ограничений, надо себя обезопасить, для этого все есть", – добавил Собянин.

На поддержку малых и средних предприятий во время пандемии ушло более 40 миллиардов рублей. Мэр напомнил, что программы минувшего года продолжают действовать и в этом году.

Встреча прошла в образовательном центре "Бизнес. Техноград" на ВДНХ. Он открылся недавно. Площадка будет полезна как для будущих и начинающих предпринимателей, так и для тех, кто уже развил свое дело. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.