Собянин рассказал о планах развития территории ВДНХ

Сергей Собянин встретился с жителями северо-восточного округа столицы и рассказал о реконструкции ВДНХ.

Он отметил, что павильоны долгое время находились в плачевном состоянии и были местом торговли коммерсантов. В павильоне "Космос", например, прямо на фоне портрета Гагарина продавали рассаду и повседневные товары.

Здания были оклеены рекламой, за памятниками никто не ухаживал. Выставка была в таком запустении, что ее собирались снести, а территорию – застроить.

Теперь павильонам возвращают исторический облик. Их оборудуют таким образом, чтобы они могли работать еще и зимой. Раньше помещения не были приспособлены для этого. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.