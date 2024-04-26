Новости часа: большинство московских клиник перешли на новый стандарт работы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Подавляющее большинство московских клиник перешли на новый стандарт работы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Число безработных в Москве за год уменьшилось почти на 27%. Данные приводит Мосстат.

Песок из Сахары долетел до Москвы, но качество воздуха остается в пределах нормы. Об этом заявили в департаменте природопользования столицы.

