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Новости

Новости

26 апреля, 18:15

Новости

Новости часа: большинство московских клиник перешли на новый стандарт работы

Новости часа: большинство московских клиник перешли на новый стандарт работы

Новости часа: приемное отделение ГКБ № 24 в Москве открыли после реконструкции

Новости часа: столица компенсирует промышленникам часть затрат на лизинг оборудования

Собянин объявил о завершении реконструкции приемных отделений шести больниц

Новости часа: Москва завершает переход на новый стандарт экстренной медпомощи

Собянин: на московских ярмарках представлены товары более чем из 40 регионов

Новости часа: Москва завершает переход на новый стандарт экстренной медпомощи

Собянин: цифровые технологии спасают жизни и повышают качество лечения москвичей

Новости часа: приемное отделение городской больницы № 24 открыли после реконструкции

Собянин объявил о завершении реконструкции приемных отделений шести больниц

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Подавляющее большинство московских клиник перешли на новый стандарт работы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Число безработных в Москве за год уменьшилось почти на 27%. Данные приводит Мосстат.

Песок из Сахары долетел до Москвы, но качество воздуха остается в пределах нормы. Об этом заявили в департаменте природопользования столицы.

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