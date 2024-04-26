Новости часа: столица компенсирует промышленникам часть затрат на лизинг оборудования

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столица компенсирует промышленникам часть затрат на лизинг оборудования. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Отопление в Москве начнут отключать с жилых домов. К работе приступят в субботу, 27 апреля, сообщил заммэра Петр Бирюков.

Май в Москве начнется с теплой погоды, но к следующим выходным похолодает. Об этом предупредили синоптики.