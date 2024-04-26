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Новости

Новости

26 апреля, 16:45

Новости

Новости часа: столица компенсирует промышленникам часть затрат на лизинг оборудования

Новости часа: столица компенсирует промышленникам часть затрат на лизинг оборудования

Собянин объявил о завершении реконструкции приемных отделений шести больниц

Новости часа: Москва завершает переход на новый стандарт экстренной медпомощи

Собянин: на московских ярмарках представлены товары более чем из 40 регионов

Новости часа: Москва завершает переход на новый стандарт экстренной медпомощи

Собянин: цифровые технологии спасают жизни и повышают качество лечения москвичей

Новости часа: приемное отделение городской больницы № 24 открыли после реконструкции

Собянин объявил о завершении реконструкции приемных отделений шести больниц

Новости часа: приемные отделения шести больниц в Москве открыли после реконструкции

Собянин: завершена реконструкция приемных отделений шести городских больниц

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столица компенсирует промышленникам часть затрат на лизинг оборудования. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Отопление в Москве начнут отключать с жилых домов. К работе приступят в субботу, 27 апреля, сообщил заммэра Петр Бирюков.

Май в Москве начнется с теплой погоды, но к следующим выходным похолодает. Об этом предупредили синоптики.

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