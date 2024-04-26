Новости часа: приемные отделения шести больниц в Москве открыли после реконструкции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Приемные отделения шести городских больниц открыли после реконструкции. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Ограничения движения введут в пятницу, 26 апреля, в центре и на юго-востоке Москвы из-за репетиции парада по случаю Дня Победы. Об этом рассказывает Дептранс.

В Москве откроют еще 24 площадки нового типа для выгула собак. Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина.