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Новости

26 апреля, 13:00

Новости

Новости часа: приемные отделения шести больниц в Москве открыли после реконструкции

Новости часа: приемные отделения шести больниц в Москве открыли после реконструкции

Собянин: завершена реконструкция приемных отделений шести городских больниц

Новости часа: столица компенсирует промышленникам часть затрат на лизинг оборудования

Собянин: искусственный интеллект станет базовой медицинской технологией в Москве

Собянин: Москва предоставит новые меры поддержки промпредприятиям

Собянин: город компенсирует промышленникам часть затрат на лизинг оборудования

"Мой район. Новости": Сергей Собянин объявил о скором открытии новой школы в ТиНАО

Собянин: цифровые технологии спасают жизни и повышают качество лечения москвичей

Собянин: в Москве открылись сезонные ярмарки выходного дня

Новости часа: новую школу на 1 200 мест в ТиНАО планируют открыть к сентябрю

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Приемные отделения шести городских больниц открыли после реконструкции. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Ограничения движения введут в пятницу, 26 апреля, в центре и на юго-востоке Москвы из-за репетиции парада по случаю Дня Победы. Об этом рассказывает Дептранс.

В Москве откроют еще 24 площадки нового типа для выгула собак. Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина.

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