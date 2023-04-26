26 апреля, 20:00Экономика
Новости часа: Собянин рассказал о внедрении искусственного интеллекта в сервисы столицы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Искусственный интеллект отвечает уже почти на половину вопросов в цифровых сервисах Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.
РФ в январе-марте увеличила производство золота на 9,1%, а за март – на 26,5%. Это данные Росстата.
На подъездах к Крымскому мосту к майским праздникам будут работать больше 80 досмотровых точек. Об этом сообщили власти.