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Новости

26 апреля, 20:00

Экономика

Новости часа: Собянин рассказал о внедрении искусственного интеллекта в сервисы столицы

Новости часа: Собянин рассказал о внедрении искусственного интеллекта в сервисы столицы

Собянин анонсировал появление новых общественных пространств в столице

Школьники из Москвы стали победителями Всероссийской олимпиады по русскому языку – Собянин

Новости часа: российская армия пресекла попытки ВСУ контратаковать в Артемовске

Собянин присвоил статус промкомплекса московскому заводу по производству лифтов

Собянин рассказал о благоустройстве пустующих территорий

Собянин рассказал о строительстве школ и детсадов в рамках инвестиционных проектов

Собянин ввел штрафы для хозяев нежилых домов за нарушение требований по внешнему виду

Собянин рассказал о первых итогах работы проекта "Серебряное наставничество"

Новости часа: Собянин рассказал о первых итогах работы проекта "Серебряное наставничество"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Искусственный интеллект отвечает уже почти на половину вопросов в цифровых сервисах Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

РФ в январе-марте увеличила производство золота на 9,1%, а за март – на 26,5%. Это данные Росстата.

На подъездах к Крымскому мосту к майским праздникам будут работать больше 80 досмотровых точек. Об этом сообщили власти.

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