Новости часа: Собянин рассказал о внедрении искусственного интеллекта в сервисы столицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Искусственный интеллект отвечает уже почти на половину вопросов в цифровых сервисах Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

РФ в январе-марте увеличила производство золота на 9,1%, а за март – на 26,5%. Это данные Росстата.

На подъездах к Крымскому мосту к майским праздникам будут работать больше 80 досмотровых точек. Об этом сообщили власти.