Собянин рассказал о благоустройстве пустующих территорий

Благодаря предложениям москвичей в столице появятся новые общественные пространства. Их оборудуют на необустроенных территориях и пустующих участках. Об этом написал в телеграм-канале Сергей Собянин.

Каждый проект разрабатывают исходя из особенностей местности и с учетом мнения жителей. Так, в Восточном районе благоустроят центральную часть улицы Главной. А вблизи МЦК Хорошево, на месте заросшего оврага у реки Таракановка, создадут комфортную зону отдыха у воды со скамейками, спортивными турниками и вечерним освещением.

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