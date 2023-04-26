Собянин рассказал о строительстве школ и детсадов в рамках инвестиционных проектов

19 школ и детских садов построят в Москве в рамках масштабных инвестиционных проектов. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал Сергей Собянин.

Мэр подчеркнул, что земельные участки под такие стройки предоставляются в аренду без проведения торгов. Договоры с застройщиками заключают на пять-шесть лет.

Кроме школ и детских садов, в рамках таких проектов строят производственные комплексы, инновационные центры, спортивные площадки и другие объекты, которые создают в столице современную инфраструктуру и новые рабочие места. По словам Собянина, город и дальше будет поддерживать застройщиков.

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