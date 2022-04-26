Собянин рассказал об особенностях посещения площадок в Дни исторического наследия

В Москве проходят Дни исторического и культурного наследия. Сергей Собянин напомнил жителям и гостям столицы, что некоторые места можно посетить только сейчас, с окончанием акции они снова закроются.

Экскурсии начались 18 апреля, в День памятников и исторических мест. Москвичи смогли пройти в особняк Зинаиды Морозовой на Спиридоновке и в Дом Дурасова.

Впервые в этом году можно будет попасть в особняки Листа, Смирнова, дом Кропоткина. Пустят и в недавно отреставрированный дом Третьяковых. Отдельные программы подготовили для детей и людей с ограничениями по здоровью.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.