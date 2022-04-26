Собянин утвердил порядок получения грантов на профобучение с целью трудоустройства

Сергей Собянин утвердил порядок получения грантов на среднее и дополнительное профессиональное обучение граждан с целью трудоустройства. На эти цели из городского бюджета выделено 100 миллионов рублей.

Гранты смогут получить граждане от 18 лет, которые на момент начала обучения не состояли в трудовых отношениях, по собственному желанию прошли обучение, самостоятельно его оплатили или осуществляют трудовую деятельность не менее трех месяцев по трудовому договору.

Гранты покроют до 95% затрат на обучение. Однако сумма не может превышать 60 тысяч рублей за календарный год. Получить деньги можно будет только 1 раз.

Прием заявок будет осуществлять департамент предпринимательства и инновационной политики Москвы. Ожидается, что этой мерой поддержки, являющейся частью пакета мер в условиях санкций, воспользуются порядка шести тысяч человек ежегодно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

