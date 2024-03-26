Новости часа: около 4,5 млн москвичей получают доплаты к пенсиям и льготы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Доплаты к пенсиям, льготы, пособия и другие соцуслуги получают около 4,5 миллиона москвичей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Проезд на электричках Павелецкого и Ярославского направлений оплатили "Кошельком" карты "Тройка" более шести миллионов раз. Об этом заявили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Погода в апреле в Москве ожидается выше климатической нормы, предупредил центр погоды "Фобос".