Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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Новости

Новости

26 марта, 20:00

Общество

Новости часа: около 4,5 млн москвичей получают доплаты к пенсиям и льготы

Новости часа: около 4,5 млн москвичей получают доплаты к пенсиям и льготы

Новости часа: сотрудники МЧС вывезли более 900 кубометров обрушившихся конструкций

Собянин утвердил задачи развития системы социальной защиты на 2024 год

Сергей Собянин: началась регистрация участников проекта "Путь героя"

Сергей Собянин рассказал о развитии дорожной сети на западе Москвы

Сад "Аквариум" сохранит исторический облик после благоустройства – Собянин

Новости часа: Москва не потеряла в больницах ни одного человека после теракта – Собянин

Собянин: Москва не потеряла в больницах ни одного человека после теракта

Новости часа: Москва не потеряла в больницах ни одного человека после теракта – Собянин

Собянин: вдвое нарастили объем промышленного производства Москвы за семь лет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Доплаты к пенсиям, льготы, пособия и другие соцуслуги получают около 4,5 миллиона москвичей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Проезд на электричках Павелецкого и Ярославского направлений оплатили "Кошельком" карты "Тройка" более шести миллионов раз. Об этом заявили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Погода в апреле в Москве ожидается выше климатической нормы, предупредил центр погоды "Фобос".

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