Сад "Аквариум" сохранит исторический облик после благоустройства – Собянин

К осени 2024 года в столице обновят еще один объект культурного наследия – сад "Аквариум" на Большой Садовой улице. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, привычный облик и планировку сада сохранят, но при этом заменят старую бетонную плитку со сколами и трещинами на гранит. Кроме того, почистят колоннаду в античном стиле и отремонтируют все фонтаны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.