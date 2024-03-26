Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 марта, 10:45

Новости

Сад "Аквариум" сохранит исторический облик после благоустройства – Собянин

Сад "Аквариум" сохранит исторический облик после благоустройства – Собянин

Новости часа: Москва не потеряла в больницах ни одного человека после теракта – Собянин

Собянин: Москва не потеряла в больницах ни одного человека после теракта

Новости часа: Москва не потеряла в больницах ни одного человека после теракта – Собянин

Собянин: вдвое нарастили объем промышленного производства Москвы за семь лет

Собянин утвердил проекты комплексного развития территорий в Ясеневе и Дегунине

Более 6 тыс московских школьников учатся в медицинских классах – Собянин

"Мой район. Новости": около 700 жителей Старого Крюкова получили квартиры по реновации

Сергей Собянин одобрил два проекта КРТ на юго-западе и севере Москвы

"Мой район. Новости": открыт прием заявок на онлайн-конкурс "Покажи Москву"

К осени 2024 года в столице обновят еще один объект культурного наследия – сад "Аквариум" на Большой Садовой улице. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, привычный облик и планировку сада сохранят, но при этом заменят старую бетонную плитку со сколами и трещинами на гранит. Кроме того, почистят колоннаду в античном стиле и отремонтируют все фонтаны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородкультуравидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика