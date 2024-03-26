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26 марта, 00:00

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Новости часа: Москва не потеряла в больницах ни одного человека после теракта – Собянин

Новости часа: Москва не потеряла в больницах ни одного человека после теракта – Собянин

Собянин: Москва не потеряла в больницах ни одного человека после теракта

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в столичные больницы поступило много пострадавших, чье состояние оценивалось как тяжелое и крайне тяжелое. Несмотря на это специалисты не потеряли ни одного человека.

Спасатели полностью завершат поисковую операцию на месте теракта в "Крокус Сити Холле" 26 марта. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании у президента РФ Владимира Путина по ситуации вокруг теракта.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что обвиняемые в теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" дали показания о заказчиках.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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