Новости часа: Москва не потеряла в больницах ни одного человека после теракта – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в столичные больницы поступило много пострадавших, чье состояние оценивалось как тяжелое и крайне тяжелое. Несмотря на это специалисты не потеряли ни одного человека.

Спасатели полностью завершат поисковую операцию на месте теракта в "Крокус Сити Холле" 26 марта. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании у президента РФ Владимира Путина по ситуации вокруг теракта.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что обвиняемые в теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" дали показания о заказчиках.

