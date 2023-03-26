Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:15

Новости

Собянин рассказал о строящихся и уже готовых новых социальных объектах в ТиНАО

Собянин рассказал о строящихся и уже готовых новых социальных объектах в ТиНАО

Новости часа: украинский Ми-8 сбили в ДНР

Собянин поздравил столичных школьников с первыми победами на Всероссийской олимпиаде

Собянин рассказал о планах благоустройства новых парков, скверов и дворов в ходе реновации

Собянин рассказал о внедрении более 100 инноваций благодаря программам и сервисам Москвы

Новости часа: в ГД работают над законопроектами о наставничестве для трудных подростков

Собянин рассказал о работе Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы

Работы по возрождению павильона "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ завершат в этом году

Собянин рассказал о развитии севера Москвы

Москва продолжит создавать каждую станцию уникальной – мэр

Одну из самых больших школ – на 2 100 мест – откроют на территории ЖК "Переделкино Ближнее". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Всего на территории жилого комплекса будет несколько детских садов и три крупные школы. Одна из них, на 1 650 мест, уже работает. Также готова еще одна – на 2100 мест – в поселении Внуковское рядом с деревней Рассказовка.

В новом здании есть все необходимое, чтобы ученики могли ставить эксперименты и опыты по физике, изучать программирование и многое другое. В ЖК недавно ввели в эксплуатацию шестой детский сад, также к вводу готовят школу на 1 150 мест.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика