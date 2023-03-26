Собянин рассказал о планах благоустройства новых парков, скверов и дворов в ходе реновации

Программа реновации не ограничивается только жилой застройкой, специалисты также обустраивают инфраструктуру районов в целом. Об этом рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, в планах благоустроить примерно 2 тысячи гектаров новых парков, скверов и дворов. Также построят восемь новых очистных сооружений, обновят и проложат тысячи километров инженерных и теплосетей.

Со старта программы реновации уже ввели в эксплуатацию 58 тысяч квартир. По итогам прошлого года переселение начали примерно 37 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

