Собянин рассказал о внедрении более 100 инноваций благодаря программам и сервисам Москвы

Более сотни инноваций внедрили за год благодаря московским программам и сервисам. Об этом рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, новые технологии все чаще используют в городском хозяйстве и на предприятиях. Благодаря этому отпадает нужда в зарубежных аналогах. Один из таких сервисов – городские запросы. Компании под них предлагают свои разработки. Новые алгоритмы используют в медицине, строительстве, ЖКХ и других сферах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

