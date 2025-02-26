Новости часа: 12 новых электродепо появились в Москве за последние несколько лет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За последние годы в Москве реконструировали и построили заново 12 электродепо. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Школьники столицы воспользовались сервисом МЭШ для подготовки к ЕГЭ более 300 тысяч раз, сообщили власти.

По прогнозам синоптиков, среднесуточная температура воздуха в Москве в начале марта будет на 2–3 градуса выше нормы.