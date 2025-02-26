Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 февраля, 19:45

Новости

Новости часа: 12 новых электродепо появились в Москве за последние несколько лет

Новости часа: 12 новых электродепо появились в Москве за последние несколько лет

Новости часа: в Братееве строится крупнейший комплекс по обслуживанию поездов метро

Собянин: обновление поездов Замоскворецкой линии завершится к концу 2026 года

Новости часа: в Братееве строится крупнейший комплекс по обслуживанию поездов метро

Новости часа: строительство электродепо "Южное" завершится в этом году

Собянин рассказал о строительстве депо для новых поездов Замоскворецкой линии

Новости часа: Собянин утвердил приоритеты развития системы образования Москвы

Собянин: строительство электродепо "Южное" завершится в этом году

Новости часа: в Москве начнется проектирование пяти передовых школ будущего

Новости часа: Собянин утвердил приоритеты развития системы образования Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За последние годы в Москве реконструировали и построили заново 12 электродепо. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Школьники столицы воспользовались сервисом МЭШ для подготовки к ЕГЭ более 300 тысяч раз, сообщили власти.

По прогнозам синоптиков, среднесуточная температура воздуха в Москве в начале марта будет на 2–3 градуса выше нормы.

Читайте также
мэр МосквытранспортобразованиеобществопогодавидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика