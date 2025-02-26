Собянин: центр "Моя работа" уже 4 года помогает москвичам успешно вести бизнес

Центру "Моя работа" на Шаболовке исполнилось 4 года. По словам Сергея Собянина, здесь оказывают комплексную поддержку предпринимателям – от поиска идеи и разработки бизнес-плана до юридических и налоговых консультаций.

За это время благодаря помощи специалистов свое дело открыли более 42 тысяч москвичей. В этом году в центре также появился сервис услуг для бизнеса. Записаться на тренинги можно на сайте учреждения.

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