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Новости

26 февраля, 07:15

Новости

Собянин: центр "Моя работа" уже 4 года помогает москвичам успешно вести бизнес

Собянин: центр "Моя работа" уже 4 года помогает москвичам успешно вести бизнес

Новости часа: утвержден проект планировки участка русла Москвы-реки у Тушинского аэродрома

Новости часа: на трамвайных остановках появятся еще 150 приподнятых платформ

Современная набережная появится рядом с бывшим Тушинским аэродромом

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Новости часа: Собянин рассказал о поддержке москвичей в бизнесе

Центру "Моя работа" на Шаболовке исполнилось 4 года. По словам Сергея Собянина, здесь оказывают комплексную поддержку предпринимателям – от поиска идеи и разработки бизнес-плана до юридических и налоговых консультаций.

За это время благодаря помощи специалистов свое дело открыли более 42 тысяч москвичей. В этом году в центре также появился сервис услуг для бизнеса. Записаться на тренинги можно на сайте учреждения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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