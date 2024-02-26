26 февраля, 23:15Новости
Две станции метро и МЦК образуют на ЗИЛе московский городской вокзал – Собянин
Станция метро "ЗИЛ" в Москве готова уже наполовину, рассказал Сергей Собянин. Основные работы завершат в 2024 году. После открытия станцией начнут пользоваться более 16 тысяч пассажиров.
Станция "ЗИЛ" станет частью большого московского городского вокзала. Он объединит существующую платформу МЦК и две станции метро на двух линиях столичной подземки. Получится крупный транспортный узел, рядом с которым в перспективе будут жить более 50 тысяч человек.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.