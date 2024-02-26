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Новости

26 февраля, 17:30

Новости

Новости часа: работы на станции московского метро "ЗИЛ" завершат к концу 2024 года

Новости часа: работы на станции московского метро "ЗИЛ" завершат к концу 2024 года

Две станции метро и МЦК образуют на ЗИЛе московский городской вокзал – Собянин

Мэр Москвы рассказал об открытии новой поликлиники на территории бывшего ЗИЛа

Две станции метро и МЦК образуют на ЗИЛе московский городской вокзал – Собянин

Новости часа: музей искусств на территории бывшего ЗИЛа достроят в ближайшие месяцы

Мэр Москвы рассказал о развитии территории бывшего ЗИЛа

Новости часа: станция "ЗИЛ" Троицкой линии московского метро готова на 50%

Собянин сообщил о скором открытии на ЗИЛе нового музея искусств "Коллекция"

Две станции метро и МЦК образуют на ЗИЛе московский городской вокзал – Собянин

Мэр Москвы рассказал о развитии территории бывшего ЗИЛа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Все работы на станции метро "ЗИЛ" планируют закончить в конце 2024 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Москвичей просят быть осторожнее из-за сильной гололедицы вечером 26 февраля. Предупреждение публикует комплекс горхозяйства.

Систему быстрых платежей в наземном транспорте смогут протестировать 200 пассажиров. Об этом рассказали в Дептрансе Москвы.

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