Новости часа: работы на станции московского метро "ЗИЛ" завершат к концу 2024 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Все работы на станции метро "ЗИЛ" планируют закончить в конце 2024 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Москвичей просят быть осторожнее из-за сильной гололедицы вечером 26 февраля. Предупреждение публикует комплекс горхозяйства.

Систему быстрых платежей в наземном транспорте смогут протестировать 200 пассажиров. Об этом рассказали в Дептрансе Москвы.