26 февраля, 15:30Новости
Новости часа: музей искусств на территории бывшего ЗИЛа достроят в ближайшие месяцы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство музея искусств на территории бывшего ЗИЛа завершат в ближайшие месяцы. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Раздвижную крышу столичного кинотеатра "Ударник" начали восстанавливать, информирует Мосгорнаследие.
Московским брендам помогут выйти на крупнейшие торговые онлайн-площадки России. Об этом заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Читайте также
- Собянин сообщил о скором открытии на ЗИЛе нового музея искусств "Коллекция"
- Музей Москвы посетили 1,1 млн человек в 2023 году