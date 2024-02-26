Новости часа: музей искусств на территории бывшего ЗИЛа достроят в ближайшие месяцы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство музея искусств на территории бывшего ЗИЛа завершат в ближайшие месяцы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Раздвижную крышу столичного кинотеатра "Ударник" начали восстанавливать, информирует Мосгорнаследие.

Московским брендам помогут выйти на крупнейшие торговые онлайн-площадки России. Об этом заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.