Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 февраля, 15:30

Новости

Новости часа: музей искусств на территории бывшего ЗИЛа достроят в ближайшие месяцы

Новости часа: музей искусств на территории бывшего ЗИЛа достроят в ближайшие месяцы

Мэр Москвы рассказал о развитии территории бывшего ЗИЛа

Новости часа: станция "ЗИЛ" Троицкой линии московского метро готова на 50%

Собянин сообщил о скором открытии на ЗИЛе нового музея искусств "Коллекция"

Две станции метро и МЦК образуют на ЗИЛе московский городской вокзал – Собянин

Мэр Москвы рассказал о развитии территории бывшего ЗИЛа

Новости часа: Собянин сообщил о планах сохранения объектов культурного наследия Москвы

Новости часа: московские предприятия наращивают производство инновационной продукции

Новости часа: за архитектурную премию Москвы поборется рекордное число участников

Собянин: за архитектурную премию Москвы поборется рекордное число участников

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство музея искусств на территории бывшего ЗИЛа завершат в ближайшие месяцы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Раздвижную крышу столичного кинотеатра "Ударник" начали восстанавливать, информирует Мосгорнаследие.

Московским брендам помогут выйти на крупнейшие торговые онлайн-площадки России. Об этом заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Читайте также
мэр МосквыкультурагородстроительствоэкономикабизнесвидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика