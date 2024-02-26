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Новости

26 февраля, 15:00

Новости

Новости часа: станция "ЗИЛ" Троицкой линии московского метро готова на 50%

Новости часа: станция "ЗИЛ" Троицкой линии московского метро готова на 50%

Собянин сообщил о скором открытии на ЗИЛе нового музея искусств "Коллекция"

Две станции метро и МЦК образуют на ЗИЛе московский городской вокзал – Собянин

Мэр Москвы рассказал о развитии территории бывшего ЗИЛа

Новости часа: Собянин сообщил о планах сохранения объектов культурного наследия Москвы

Новости часа: московские предприятия наращивают производство инновационной продукции

Новости часа: за архитектурную премию Москвы поборется рекордное число участников

Собянин: за архитектурную премию Москвы поборется рекордное число участников

"Детский" пешеходный маршрут появится на северо-западе Москвы

Сергей Собянин рассказал о реставрационной программе Москвы на 2024 год

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Станция метро "ЗИЛ" Троицкой линии уже готова на 50%. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Территорию у филиала Курчатовской школы в Покровском-Стрешневе благоустроят в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до среды, 28 февраля. Об этом предупредили синоптики.

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