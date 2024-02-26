Новости часа: станция "ЗИЛ" Троицкой линии московского метро готова на 50%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Станция метро "ЗИЛ" Троицкой линии уже готова на 50%. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Территорию у филиала Курчатовской школы в Покровском-Стрешневе благоустроят в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до среды, 28 февраля. Об этом предупредили синоптики.