Новости часа: Собянин сообщил о планах сохранения объектов культурного наследия Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 130 разрешений на восстановление объектов культуры выдали в Москве с начала 2024 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"Детский" пешеходный маршрут появится в Покровском-Стрешневе. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

Порядка семи тысяч новых валидаторов установили в наземном транспорте Москвы. Об этом рассказал Дептранс.