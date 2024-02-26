26 февраля, 13:45Культура
Новости часа: Собянин сообщил о планах сохранения объектов культурного наследия Москвы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 130 разрешений на восстановление объектов культуры выдали в Москве с начала 2024 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.
"Детский" пешеходный маршрут появится в Покровском-Стрешневе. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.
Порядка семи тысяч новых валидаторов установили в наземном транспорте Москвы. Об этом рассказал Дептранс.