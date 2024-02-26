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26 февраля, 13:45

Культура

Новости часа: Собянин сообщил о планах сохранения объектов культурного наследия Москвы

Новости часа: Собянин сообщил о планах сохранения объектов культурного наследия Москвы

Новости часа: московские предприятия наращивают производство инновационной продукции

Новости часа: за архитектурную премию Москвы поборется рекордное число участников

Собянин: за архитектурную премию Москвы поборется рекордное число участников

"Детский" пешеходный маршрут появится на северо-западе Москвы

Сергей Собянин рассказал о реставрационной программе Москвы на 2024 год

Мэр Москвы рассказал, как город поддерживает выпуск инновационной продукции

За безопасностью в акватории Москвы-реки следят два пожарных корабля – мэр

За безопасностью в акватории Москвы-реки следят два пожарных корабля

К 2030 году в Москве будет 5,3 тысячи электробусов – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 130 разрешений на восстановление объектов культуры выдали в Москве с начала 2024 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"Детский" пешеходный маршрут появится в Покровском-Стрешневе. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

Порядка семи тысяч новых валидаторов установили в наземном транспорте Москвы. Об этом рассказал Дептранс.

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