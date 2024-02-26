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Новости

Новости

26 февраля, 13:00

Новости

Новости часа: московские предприятия наращивают производство инновационной продукции

Новости часа: московские предприятия наращивают производство инновационной продукции

Новости часа: за архитектурную премию Москвы поборется рекордное число участников

Собянин: за архитектурную премию Москвы поборется рекордное число участников

"Детский" пешеходный маршрут появится на северо-западе Москвы

Сергей Собянин рассказал о реставрационной программе Москвы на 2024 год

Мэр Москвы рассказал, как город поддерживает выпуск инновационной продукции

За безопасностью в акватории Москвы-реки следят два пожарных корабля – мэр

За безопасностью в акватории Москвы-реки следят два пожарных корабля

К 2030 году в Москве будет 5,3 тысячи электробусов – Собянин

Число посетителей московских парков за 10 лет выросло в четыре раза

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские предприятия увеличивают производство инновационной продукции. Об этом сообщил Сергей Собянин.

У станции Санино МЦД-4 закончили благоустройство. Об этом заявил заммэра Москвы Петр Бирюков.

В Москве открыли прием заявок на участие в новом сезоне проекта "Уличный артист в парках". Об этом рассказали в департаменте культуры.

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