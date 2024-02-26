26 февраля, 13:00Новости
Новости часа: московские предприятия наращивают производство инновационной продукции
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские предприятия увеличивают производство инновационной продукции. Об этом сообщил Сергей Собянин.
У станции Санино МЦД-4 закончили благоустройство. Об этом заявил заммэра Москвы Петр Бирюков.
В Москве открыли прием заявок на участие в новом сезоне проекта "Уличный артист в парках". Об этом рассказали в департаменте культуры.