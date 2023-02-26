Собянин рассказал о трех отраслях экономики Москвы, показавших наибольший рост в 2022 году

Обрабатывающая промышленность, строительство и IT показали существенный рост в прошлом году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Производители выстроили новые технологические процессы, открыли альтернативные рынки сбыта и локализовали выпуск наиболее востребованных товаров. Этому в том числе помогла дополнительная антикризисная поддержка от города, отметил мэр.

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