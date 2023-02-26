26 февраля, 17:35Новости
Собянин рассказал о трех отраслях экономики Москвы, показавших наибольший рост в 2022 году
Обрабатывающая промышленность, строительство и IT показали существенный рост в прошлом году. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Производители выстроили новые технологические процессы, открыли альтернативные рынки сбыта и локализовали выпуск наиболее востребованных товаров. Этому в том числе помогла дополнительная антикризисная поддержка от города, отметил мэр.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.