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26 февраля, 17:35

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Собянин рассказал о трех отраслях экономики Москвы, показавших наибольший рост в 2022 году

Собянин рассказал о трех отраслях экономики Москвы, показавших наибольший рост в 2022 году

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Обрабатывающая промышленность, строительство и IT показали существенный рост в прошлом году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Производители выстроили новые технологические процессы, открыли альтернативные рынки сбыта и локализовали выпуск наиболее востребованных товаров. Этому в том числе помогла дополнительная антикризисная поддержка от города, отметил мэр.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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