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Собянин: в Красную книгу Москвы внесены виды флоры и фауны, считавшиеся исчезнувшими

Собянин: в Красную книгу Москвы внесены виды флоры и фауны, считавшиеся исчезнувшими

Собянин заявил, что изменение дорожной разметки помогает сделать МКАД безопаснее и быстрее

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Собянин: изменение дорожной разметки помогает сделать МКАД безопаснее и быстрее

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Половину территории Москвы занимают леса, парки и особо охраняемые природные территории. Столица является одним из самых зеленых мегаполисов на планете, заявил Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что в Москве организованы мероприятия по возрождению популяций редких видов животных: их выращивают, выпускают в естественную среду обитания и потом следят за их судьбой. С помощью подобных программ в городе восстанавливаются популяции разных животных.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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