Собянин: в Красную книгу Москвы внесены виды флоры и фауны, считавшиеся исчезнувшими

Половину территории Москвы занимают леса, парки и особо охраняемые природные территории. Столица является одним из самых зеленых мегаполисов на планете, заявил Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что в Москве организованы мероприятия по возрождению популяций редких видов животных: их выращивают, выпускают в естественную среду обитания и потом следят за их судьбой. С помощью подобных программ в городе восстанавливаются популяции разных животных.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.