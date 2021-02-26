Собянин заявил, что Москва преодолела самый страшный этап пандемии

Москва уже преодолела самый страшный этап пандемии коронавируса и готова к новой борьбе, заявил Сергей Собянин в ходе коллегии "Итоги деятельности управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в 2020 году и задачи на 2021 год".

Мэр подчеркнул, что и в настоящее время значительная часть жителей столицы находится в ограничениях по передвижению по городу.

Собянин выразил мнение, что, если бы в Москве не были приняты жесткие ограничительные меры в целях недопущения распространения COVID-19, жертв могло быть больше.

В ходе коллегии мэр вручил благодарности группе сотрудников столичного Роспотребнадзора за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия москвичей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.