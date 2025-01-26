Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 января

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 26 января.

В ТиНАО в этом году достроят и реконструируют три десятка учебных заведений. Об этом рассказал Сергей Собянин. Большинство школ и детских садов возводится на деньги инвесторов.

В Москве запланировали построить еще 10 миллионов квадратных метров недвижимости. По программе комплексного развития территорий одобрены полсотни проектов. В ближайшее время в городе появятся новые современные дома, офисные здания, спортивные центры и различные производства.

Москва готовится отмечать Китайский новый год. Фестиваль пройдет в рамках Годов культуры России и Китая. Праздник стартует 28 января и продлится до 9 февраля. Открытие состоится на Манежной площади.