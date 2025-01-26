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Новости

Новости

26 января, 20:30

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 января

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 января

Новости часа: Московский зоопарк ведет важную научную работу для помощи животным

Сергей Собянин рассказал о научной деятельности Московского зоопарка

Сергей Собянин рассказал о планах благоустройства на 2025 год

Собянин: 30 школ и детсадов достроят и реконструируют в ТиНАО в 2025 году

Сергей Собянин утвердил планы благоустройства Москвы на 2025 год

Новости часа: Собянин рассказал о создании в Москве улицы имени героя ВОВ Николая Сечкина

Сергей Собянин рассказал о появлении улицы имени героя ВОВ Николая Сечкина

Сергей Собянин утвердил планы благоустройства Москвы на 2025 год

Сергей Собянин поздравил студентов с Татьяниным днем и юбилеем МГУ

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 26 января.

В ТиНАО в этом году достроят и реконструируют три десятка учебных заведений. Об этом рассказал Сергей Собянин. Большинство школ и детских садов возводится на деньги инвесторов.

В Москве запланировали построить еще 10 миллионов квадратных метров недвижимости. По программе комплексного развития территорий одобрены полсотни проектов. В ближайшее время в городе появятся новые современные дома, офисные здания, спортивные центры и различные производства.

Москва готовится отмечать Китайский новый год. Фестиваль пройдет в рамках Годов культуры России и Китая. Праздник стартует 28 января и продлится до 9 февраля. Открытие состоится на Манежной площади.

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