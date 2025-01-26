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26 января, 16:15

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Сергей Собянин рассказал о научной деятельности Московского зоопарка

Сергей Собянин рассказал о научной деятельности Московского зоопарка

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Московский зоопарк развивает научную деятельность и международное сотрудничество. О работе столичных зоологов в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Специалисты изучают и спасают редкие виды животных, занимаются воспроизводством, участвуют в экспедициях. Например, в 2024 году сотрудники зоосада наблюдали за манулами и снежными барсами на Алтае, привезли с Курильских островов птенцов рыбного филина, исследовали рацион ночных приматов и следили за здоровьем сайгаков в Калмыкии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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