Новости часа: число электробусов в столице до конца 2024 года возрастет в 1,5 раза

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число электробусов в столице до конца 2024 года возрастет в 1,5 раза. Об этом заявил Сергей Собянин.



В московских дворах в прошлом 2023 году установили более 15 000 фонарей. Это информация заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Движение на участке улицы Нижние Мневники ограничат с 27 января до 15 мая из-за строительных работ, сообщили в столичном Дептрансе.