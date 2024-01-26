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Новости

26 января, 23:00

Город

Новости часа: число электробусов в столице до конца 2024 года возрастет в 1,5 раза

Новости часа: число электробусов в столице до конца 2024 года возрастет в 1,5 раза

Новости часа: более 300 человек переедут в новостройку в районе Филевский Парк

Мэр Москвы рассказал о создании городского вокзала Петровско-Разумовская

Новости часа: число электробусов в Москве увеличится в 1,5 раза до конца 2024 года

Собянин: городской вокзал Петровско-Разумовская объединит МЦД-1, МЦД-3 и метро

Собянин рассказал о планах расширения электробусного парка Москвы

Собянин: город продолжит обеспечивать столичных медиков форменной одеждой

Собянин: Москва получит более 800 новых электробусов до конца года

Новости часа: Собянин рассказал, как детские школы искусств делают комфортными

Собянин: город продолжит обеспечивать столичных медиков форменной одеждой

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число электробусов в столице до конца 2024 года возрастет в 1,5 раза. Об этом заявил Сергей Собянин.

В московских дворах в прошлом 2023 году установили более 15 000 фонарей. Это информация заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Движение на участке улицы Нижние Мневники ограничат с 27 января до 15 мая из-за строительных работ, сообщили в столичном Дептрансе.

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