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26 января, 22:30

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Собянин рассказал о планах расширения электробусного парка Москвы

Собянин рассказал о планах расширения электробусного парка Москвы

Собянин: город продолжит обеспечивать столичных медиков форменной одеждой

Собянин: Москва получит более 800 новых электробусов до конца года

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Новости часа: Собянин продлил программу обеспечения медработников форменной одеждой

Собянин продлил программу обеспечения медработников форменной одеждой

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Более 800 электробусов поставят в Москву до конца этого года. О развитии сети экологического транспорта рассказал Сергей Собянин.

В 2023 году автопарк пополнился на 350 машин, теперь на дорогах города ездят свыше 1 400 электробусов, которые обслуживают около 120 маршрутов наземного транспорта. Инновационная техника снижает негативное влияние на окружающую среду и выходит на маршруты вместо автобусов.

Все электробусы российского производства, их обслуживают по контрактам жизненного цикла. Также в столице продолжается развитие зарядной инфраструктуры. На данный момент в городе установлено примерно 300 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов.

Кроме того, в Москве есть современные электробусные парки – "Салтыковка", "Митино" и "Красная Пахра". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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