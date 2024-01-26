26 января, 16:30Новости
Собянин: город продолжит обеспечивать столичных медиков форменной одеждой
Москва и дальше будет обеспечивать столичных медиков форменной одеждой. В этом году им передадут порядка 140 тысяч комплектов.
Сергей Собянин уточнил, что речь идет о форме в едином стиле. Раньше поликлиники и больницы закупали спецодежду самостоятельно. Она отличалась по цвету и фасону. При разработке новых моделей учли пожелания самих медиков и требования техники безопасности.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.