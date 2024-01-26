Новости часа: Собянин рассказал, как детские школы искусств делают комфортными

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 13 тысяч музыкальных инструментов закупили для московских школ искусств. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве начали ремонт самого длинного тоннеля – Лефортовского. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Москвичи отправили на переработку более 850 тонн вторсырья за год. Это данные портала мэра и правительства столицы.