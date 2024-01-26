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Новости

Новости

26 января, 15:00

Новости

Новости часа: Собянин рассказал, как детские школы искусств делают комфортными

Новости часа: Собянин рассказал, как детские школы искусств делают комфортными

Собянин: город продолжит обеспечивать столичных медиков форменной одеждой

Мэр Москвы сообщил о планах модернизации детских школ искусств

Новости часа: Собянин продлил программу обеспечения медработников форменной одеждой

Новости часа: Собянин продлил программу обеспечения медработников форменной одеждой

Собянин продлил программу обеспечения медработников форменной одеждой

Новости часа: вокзал Петровско-Разумовская улучшит транспортную доступность трех районов

Собянин: городской вокзал Петровско-Разумовская объединит МЦД-1, МЦД-3 и метро

Собянин рассказал, как проект "Искусство – детям" создает условия для творчества

Собянин объявил о планах модернизации среднего профессионального образования

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 13 тысяч музыкальных инструментов закупили для московских школ искусств. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве начали ремонт самого длинного тоннеля – Лефортовского. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Москвичи отправили на переработку более 850 тонн вторсырья за год. Это данные портала мэра и правительства столицы.

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