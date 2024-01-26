26 января, 15:00Новости
Собянин: город продолжит обеспечивать столичных медиков форменной одеждой
Порядка 140 тысяч комплектов форменной одежды получат московские медицинские работники в этом году. О продолжении поставок сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Речь идет о форме в едином стиле, решение о ее использовании приняли еще в 2020 году. Раньше поликлиники и больницы закупали спецодежду самостоятельно, которая отличалась по цвету и фасону.
При разработке новых моделей учли пожелания самих медиков и требования техники безопасности. Для создания изделий используют самые качественные материалы.
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