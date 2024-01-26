Мэр Москвы сообщил о планах модернизации детских школ искусств

В Москве капитально отремонтируют как минимум пять школ искусств и сдадут новое здание для школы искусств в Московском в 2024 году. О проекте "Искусство – детям" рассказал Сергей Собянин.

Так, с 2018 года для обучения юных дарований закупили почти 13 тысяч музыкальных инструментов, в том числе дорогостоящие и редкие органы, концертные рояли, фаготы и арфы. В танцевальных классах появились новые балетные станки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.