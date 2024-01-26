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Новости

26 января, 14:30

Новости

Мэр Москвы сообщил о планах модернизации детских школ искусств

Мэр Москвы сообщил о планах модернизации детских школ искусств

Новости часа: Собянин продлил программу обеспечения медработников форменной одеждой

Новости часа: Собянин продлил программу обеспечения медработников форменной одеждой

Собянин продлил программу обеспечения медработников форменной одеждой

Новости часа: вокзал Петровско-Разумовская улучшит транспортную доступность трех районов

Собянин: городской вокзал Петровско-Разумовская объединит МЦД-1, МЦД-3 и метро

Собянин рассказал, как проект "Искусство – детям" создает условия для творчества

Собянин объявил о планах модернизации среднего профессионального образования

Новости часа: Бирюлевская линия метро повысит доступность 7 районов Москвы – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал, как Москва помогает выпускать импортозамещающую продукцию

В Москве капитально отремонтируют как минимум пять школ искусств и сдадут новое здание для школы искусств в Московском в 2024 году. О проекте "Искусство – детям" рассказал Сергей Собянин.

Так, с 2018 года для обучения юных дарований закупили почти 13 тысяч музыкальных инструментов, в том числе дорогостоящие и редкие органы, концертные рояли, фаготы и арфы. В танцевальных классах появились новые балетные станки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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