Собянин продлил программу обеспечения медработников форменной одеждой

Порядка 140 тысяч комплектов форменной одежды получат московские медицинские работники в этом году. О продолжении поставок стало известно из поста Сергея Собянина в соцсетях.

Речь идет о форме в едином стиле, решение о ее использовании приняли еще в 2020 году. Раньше поликлиники и больницы закупали спецодежду самостоятельно, которая отличалась по цвету и фасону.

При разработке новых моделей учли пожелания самих медиков и требования техники безопасности. Для создания изделий используют самые качественные материалы.

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