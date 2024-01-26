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Новости

26 января, 12:00

Новости

Новости часа: вокзал Петровско-Разумовская улучшит транспортную доступность трех районов

Новости часа: вокзал Петровско-Разумовская улучшит транспортную доступность трех районов

Собянин: городской вокзал Петровско-Разумовская объединит МЦД-1, МЦД-3 и метро

Собянин рассказал, как проект "Искусство – детям" создает условия для творчества

Собянин объявил о планах модернизации среднего профессионального образования

Новости часа: Бирюлевская линия метро повысит доступность 7 районов Москвы – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал, как Москва помогает выпускать импортозамещающую продукцию

Сергей Собянин рассказал о развитии импортозамещения в Москве

Новости часа: еще 10 тыс бюджетных мест для 9-классников создадут в колледжах Москвы

Собянин рассказал о работе столичной полиции

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии импортозамещения в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московский городской вокзал Петровско-Разумовская улучшит транспортную доступность трех районов города. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Лефортовском тоннеле начали ремонт. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Более пяти тысяч москвичей за год получили квартиры по реновации в ВАО. Об этом рассказали в департаменте городского имущества.

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