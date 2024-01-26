Новости часа: вокзал Петровско-Разумовская улучшит транспортную доступность трех районов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московский городской вокзал Петровско-Разумовская улучшит транспортную доступность трех районов города. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Лефортовском тоннеле начали ремонт. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Более пяти тысяч москвичей за год получили квартиры по реновации в ВАО. Об этом рассказали в департаменте городского имущества.