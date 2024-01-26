Собянин: городской вокзал Петровско-Разумовская объединит МЦД-1, МЦД-3 и метро

Две линии метро, МДЦ-1 и МЦД-3, а также несколько наземных маршрутов скоро пересекутся. О создании городского вокзала Петровско-Разумовская рассказал Сергей Собянин.

По его словам, в данный момент там возводят платформу и надземный вестибюль для МЦД-1, а реконструкция путепроводов через железно-дорожное полотно уже завершена.

Открытие городского вокзала улучшит транспортную доступность Марфина, Бутырского и Тимирязевского районов, где проживают почти 200 тысяч москвичей.

Мощности Петровско-Разумовской позволят принимать поезда высокоскоростной магистрали из Санкт-Петербурга.

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