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26 января, 07:15

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Собянин объявил о планах модернизации среднего профессионального образования

Собянин объявил о планах модернизации среднего профессионального образования

Новости часа: Бирюлевская линия метро повысит доступность 7 районов Москвы – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал, как Москва помогает выпускать импортозамещающую продукцию

Сергей Собянин рассказал о развитии импортозамещения в Москве

Новости часа: еще 10 тыс бюджетных мест для 9-классников создадут в колледжах Москвы

Собянин рассказал о работе столичной полиции

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии импортозамещения в Москве

Сергей Собянин рассказал о развитии импортозамещения в Москве

Сергей Собянин рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро

Собянин: в колледжах создадут еще 10 тыс бюджетных мест для девятиклассников

Еще 10 тысяч бюджетных мест создадут в московских колледжах. По словам Сергея Собянина, у среднего технического образования в столице большое будущее. Востребованность рабочих специальностей растет.

Город оказывает активную поддержку ребятам, которые после девятого класса решили получить знания и практические навыки в средних специальных учебных заведениях. В 2024 году будет запущена программа реорганизации технического образования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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