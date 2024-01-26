Собянин объявил о планах модернизации среднего профессионального образования

Еще 10 тысяч бюджетных мест создадут в московских колледжах. По словам Сергея Собянина, у среднего технического образования в столице большое будущее. Востребованность рабочих специальностей растет.

Город оказывает активную поддержку ребятам, которые после девятого класса решили получить знания и практические навыки в средних специальных учебных заведениях. В 2024 году будет запущена программа реорганизации технического образования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.