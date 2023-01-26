Новости часа: в Зеленограде создают уникальный фармацевтический кластер

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Зеленограде создают уникальный фармацевтический кластер. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Подоплека решения по Одессе в ЮНЕСКО является политической. Об этом заявила зампостпреда РФ Татьяна Довгаленко.

Резких изменений погоды в начале февраля в Москве не прогнозируют. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.