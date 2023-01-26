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Новости

26 января, 16:00

Политика

Новости часа: в Зеленограде создают уникальный фармацевтический кластер

Новости часа: в Зеленограде создают уникальный фармацевтический кластер

Новости часа: в Зеленограде запустили производственную линию на новом лекарственном заводе

Собянин и Матвиенко открыли в Зеленограде завод по производству лекарств

Собянин рассказал о принципах работы "Искреннего сервиса" в МФЦ, поликлиниках и больницах

Собянин поддержал проведение конкурса научных трудов на соискание Макариевских премий

Новости часа: сотрудники МФЦ войдут в состав команд 6 новых центров городских стационаров

Сергей Собянин рассказал о внедрении "Искреннего сервиса" в учреждениях здравоохранения

Собянин: кластер "Ломоносов" будет флагманом развития научно-технологической долины МГУ

"Мой район. Навигатор": Собянин рассказал о планах благоустройства в столице в 2023 году

Новости часа: все компании-резиденты кластера "Ломоносов" приступят к работе в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Зеленограде создают уникальный фармацевтический кластер. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Подоплека решения по Одессе в ЮНЕСКО является политической. Об этом заявила зампостпреда РФ Татьяна Довгаленко.

Резких изменений погоды в начале февраля в Москве не прогнозируют. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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