Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:45

Город

Собянин и Матвиенко открыли в Зеленограде завод по производству лекарств

Собянин и Матвиенко открыли в Зеленограде завод по производству лекарств

Собянин рассказал о принципах работы "Искреннего сервиса" в МФЦ, поликлиниках и больницах

Собянин поддержал проведение конкурса научных трудов на соискание Макариевских премий

Новости часа: сотрудники МФЦ войдут в состав команд 6 новых центров городских стационаров

Сергей Собянин рассказал о внедрении "Искреннего сервиса" в учреждениях здравоохранения

Собянин: кластер "Ломоносов" будет флагманом развития научно-технологической долины МГУ

"Мой район. Навигатор": Собянин рассказал о планах благоустройства в столице в 2023 году

Новости часа: все компании-резиденты кластера "Ломоносов" приступят к работе в 2023 году

Собянин рассказал о кластере "Ломоносов" инновационного центра МГУ

Путин и Собянин открыли кластер "Ломоносов" – флагман инновационного центра МГУ

Сергей Собянин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко открыли в Зеленограде завод по производству лекарств компании "Велфарм-М" на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва" в Зеленограде.

По словам Собянина, столичные власти систематически работали над этим проектом в течение последних пяти лет. Он пояснил, что его реализация, как и осуществление других проектов, позволит сделать фармацевтический кластер ОЭЗ "Технополис "Москва" одним из крупнейших в России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика