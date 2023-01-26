Собянин и Матвиенко открыли в Зеленограде завод по производству лекарств

Сергей Собянин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко открыли в Зеленограде завод по производству лекарств компании "Велфарм-М" на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва" в Зеленограде.

По словам Собянина, столичные власти систематически работали над этим проектом в течение последних пяти лет. Он пояснил, что его реализация, как и осуществление других проектов, позволит сделать фармацевтический кластер ОЭЗ "Технополис "Москва" одним из крупнейших в России.

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