Собянин рассказал о принципах работы "Искреннего сервиса" в МФЦ, поликлиниках и больницах

Сергей Собянин рассказал о внедрении "Искреннего сервиса" в столичных учреждениях здравоохранения. По словам мэра, в данный момент почти 1,5 тысячи сотрудников центров "Мои Документы" работают в поликлиниках, в павильонах "Здоровая Москва", а с 2023 года – еще и в новых флагманских центрах шести городских стационаров.

Мэр столицы рассказал, что сотрудники будут помогать пациентам с травмами, инфарктами и другими тяжелыми состояниями, когда необходимы сочувствие и внимание. Они будут регистрировать и осуществлять маршрутизацию пациентов, организовывать встречи родственников с врачом и решать множество других важных вопросов.

Первая команда профессионалов уже приступила к работе в больнице имени Вересаева. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.