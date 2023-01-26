Собянин поддержал проведение конкурса научных трудов на соискание Макариевских премий

Сергей Собянин выделил более 27 миллионов рублей для проведения конкурса на соискание Макариевских премий. В 2023 году он посвящен гуманитарным наукам.

Эта премия – одна из самых престижных для научного сообщества. Она носит имя митрополита Московского и Коломенского Макария. Участвовать могут авторы изданных трудов, а также неопубликованных работ.

Среди номинаций – история православной церкви, России или история Москвы. Работы принимают до 1 апреля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.