Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:00

Новости

Собянин поддержал проведение конкурса научных трудов на соискание Макариевских премий

Собянин поддержал проведение конкурса научных трудов на соискание Макариевских премий

Новости часа: сотрудники МФЦ войдут в состав команд 6 новых центров городских стационаров

Сергей Собянин рассказал о внедрении "Искреннего сервиса" в учреждениях здравоохранения

Собянин: кластер "Ломоносов" будет флагманом развития научно-технологической долины МГУ

"Мой район. Навигатор": Собянин рассказал о планах благоустройства в столице в 2023 году

Новости часа: все компании-резиденты кластера "Ломоносов" приступят к работе в 2023 году

Собянин рассказал о кластере "Ломоносов" инновационного центра МГУ

Путин и Собянин открыли кластер "Ломоносов" – флагман инновационного центра МГУ

Новости часа: Путин и Собянин осмотрели кластер "Ломоносов" Научной долины МГУ

Путин и Собянин открыли кластер "Ломоносов" – флагман инновационного центра МГУ

Сергей Собянин выделил более 27 миллионов рублей для проведения конкурса на соискание Макариевских премий. В 2023 году он посвящен гуманитарным наукам.

Эта премия – одна из самых престижных для научного сообщества. Она носит имя митрополита Московского и Коломенского Макария. Участвовать могут авторы изданных трудов, а также неопубликованных работ.

Среди номинаций – история православной церкви, России или история Москвы. Работы принимают до 1 апреля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквывидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика