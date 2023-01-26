Новости часа: сотрудники МФЦ войдут в состав команд 6 новых центров городских стационаров

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сотрудники МФЦ войдут в состав команд 6 новых флагманских центров городских стационаров. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Россия и Китай обсуждают увеличение числа рейсов для роста турпотока. Об этом заявили в посольстве РФ.

В 2023 году москвичи смогут без штрафа легализовать выполненную перепланировку. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.