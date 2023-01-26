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Общество

Новости часа: сотрудники МФЦ войдут в состав команд 6 новых центров городских стационаров

Новости часа: сотрудники МФЦ войдут в состав команд 6 новых центров городских стационаров

Сергей Собянин рассказал о внедрении "Искреннего сервиса" в учреждениях здравоохранения

Собянин: кластер "Ломоносов" будет флагманом развития научно-технологической долины МГУ

"Мой район. Навигатор": Собянин рассказал о планах благоустройства в столице в 2023 году

Новости часа: все компании-резиденты кластера "Ломоносов" приступят к работе в 2023 году

Собянин рассказал о кластере "Ломоносов" инновационного центра МГУ

Путин и Собянин открыли кластер "Ломоносов" – флагман инновационного центра МГУ

Новости часа: Путин и Собянин осмотрели кластер "Ломоносов" Научной долины МГУ

Путин и Собянин открыли кластер "Ломоносов" – флагман инновационного центра МГУ

Собянин: в ОЭЗ "Технополис "Москва" построен комплекс по производству электронных модулей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сотрудники МФЦ войдут в состав команд 6 новых флагманских центров городских стационаров. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Россия и Китай обсуждают увеличение числа рейсов для роста турпотока. Об этом заявили в посольстве РФ.

В 2023 году москвичи смогут без штрафа легализовать выполненную перепланировку. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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