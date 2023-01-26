Сергей Собянин рассказал о внедрении "Искреннего сервиса" в учреждениях здравоохранения

Сергей Собянин рассказал о внедрении "Искреннего сервиса" в столичных учреждениях здравоохранения. Как отметил мэр в своем блоге, в данный момент почти 1,5 тысячи сотрудников центров "Мои Документы" работают в поликлиниках, в павильонах "Здоровая Москва", а с 2023 года – еще и в новых флагманских центрах шести городских стационаров.

Сотрудники МФЦ будут регистрировать и осуществлять маршрутизацию пациентов, организовывать встречи родственников с лечащим врачом и решать множество других важных вопросов. Первая команда профессионалов уже приступила к работе в больнице имени Вересаева.

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