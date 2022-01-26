Сеченовский университет утвердил стратегию развития на ближайшие 8 лет

Сеченовский университет утвердил стратегию научно-технологического развития на ближайшие 8 лет. После того как она будет реализована, университет должен войти в число образовательных и научных центров мирового уровня. Об этом заявил Сергей Собянин на заседании Наблюдательного и Попечительского советов университета.

В рамках реализации стратегии развития университет планирует сосредоточиться на ряде ключевых проектов. Среди них биодизайн, создание системы разработки оригинальных продуктов, технологий и лекарственных средств, а также развитие лучших практик в медицине, науке и образовании.

По словам мэра, Сеченовский университет является ведущим партнером правительства Москвы, он готовит кадры и проводит исследования для городского здравоохранения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.