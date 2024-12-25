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Новости

Новости

25 декабря, 23:55

Новости

Новости часа: время ожидания приема врача в Москве сократилось с 30 минут до 7

Новости часа: время ожидания приема врача в Москве сократилось с 30 минут до 7

Новости часа: Собянин сообщил о планах обновить поезда на Замоскворецкой линии метро

Собянин освободил Торсунова от должности главы департамента столичного ЖКХ

Собянин заявил, что программа реновации будет полностью выполнена в 2032 году

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги и рассказал о планах развития Москвы

Собянин анонсировал включение в программу реновации в Москве дома с 9-ю и 12-ю этажами

Сергей Собянин сменил руководителя столичного департамента ЖКХ

Сергей Собянин поблагодарил иностранных дипломатов за совместную работу

Мэр Москвы обсудил с депутатами МГД планы развития города

Новости часа: Москва продолжит оказывать поддержку поддержку полиции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Время ожидания приема врача в Москве сократилось более чем на 20 минут. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В 2024 году в городе построили около 400 пешеходных переходов и обновили более 400 светофоров, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Детские туристические маршруты появились на сервисе Russpass, заявили в комитете по туризму.

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