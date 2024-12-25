Новости часа: время ожидания приема врача в Москве сократилось с 30 минут до 7

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Время ожидания приема врача в Москве сократилось более чем на 20 минут. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В 2024 году в городе построили около 400 пешеходных переходов и обновили более 400 светофоров, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Детские туристические маршруты появились на сервисе Russpass, заявили в комитете по туризму.