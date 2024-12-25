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25 декабря, 22:15

Новости

Новости часа: Собянин сообщил о планах обновить поезда на Замоскворецкой линии метро

Новости часа: Собянин сообщил о планах обновить поезда на Замоскворецкой линии метро

Собянин освободил Торсунова от должности главы департамента столичного ЖКХ

Собянин заявил, что программа реновации будет полностью выполнена в 2032 году

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги и рассказал о планах развития Москвы

Собянин анонсировал включение в программу реновации в Москве дома с 9-ю и 12-ю этажами

Сергей Собянин сменил руководителя столичного департамента ЖКХ

Сергей Собянин поблагодарил иностранных дипломатов за совместную работу

Мэр Москвы обсудил с депутатами МГД планы развития города

Новости часа: Москва продолжит оказывать поддержку поддержку полиции

Новости часа: в волонтерскую деятельность Москвы вовлечены около 1,5 млн человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин заявил, что в течение следующих двух лет на Замоскворецкую линию московского метро будут поставлены новые поезда.

Новые квартиры по программе реновации в районе Выхино-Жулебино за последние два года получили почти 3 тысячи человек, рассказал руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

В туристическом сервисе Russpass появились маршруты, подготовленные Детским советом по туризму. Об этом сообщила пресс-служба столичного комитета по туризму.

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