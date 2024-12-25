Новости часа: Собянин сообщил о планах обновить поезда на Замоскворецкой линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин заявил, что в течение следующих двух лет на Замоскворецкую линию московского метро будут поставлены новые поезда.

Новые квартиры по программе реновации в районе Выхино-Жулебино за последние два года получили почти 3 тысячи человек, рассказал руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

В туристическом сервисе Russpass появились маршруты, подготовленные Детским советом по туризму. Об этом сообщила пресс-служба столичного комитета по туризму.

