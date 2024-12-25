Собянин освободил Торсунова от должности главы департамента столичного ЖКХ

Сергей Собянин освободил от должности руководителя столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Вячеслава Торсунова. Он занимал этот пост с июня 2021 года.

Вместо него, согласно другому распоряжению, руководить столичным департаментом ЖКХ будет Раис Чигликов. Ранее он был первым заместителем руководителя ГБУ "Автомобильные дороги" департамента ЖКХ столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

