Собянин заявил, что программа реновации будет полностью выполнена в 2032 году

Постоянно действующая программа реновации в Москве будет полностью выполнена в 2032 году. Об этом сообщил Сергей Собянин во время выступления с ежегодным отчетом о деятельности столичного правительства в Мосгордуме.

Однако, по его словам, перед городом встают еще более сложные задачи. Мэр отметил, что подходят к концу сроки технической эксплуатации девяти и двенадцатиэтажных домов, которые были построены в шестидесятые и семидесятые годы 20 века. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

