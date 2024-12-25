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25 декабря, 22:15

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Собянин заявил, что программа реновации будет полностью выполнена в 2032 году

Собянин заявил, что программа реновации будет полностью выполнена в 2032 году

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Постоянно действующая программа реновации в Москве будет полностью выполнена в 2032 году. Об этом сообщил Сергей Собянин во время выступления с ежегодным отчетом о деятельности столичного правительства в Мосгордуме.

Однако, по его словам, перед городом встают еще более сложные задачи. Мэр отметил, что подходят к концу сроки технической эксплуатации девяти и двенадцатиэтажных домов, которые были построены в шестидесятые и семидесятые годы 20 века. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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